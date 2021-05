Meknès: 289 projets INDH dans le secteur de l’enseignement entre 2005 et 2018

mercredi, 19 mai, 2021 à 13:46

Meknès – Les deux premières phases de l’initiative nationale pour le développement humain (2005-2018) ont été marquées par la réalisation de 289 projets dans le secteur de l’enseignement.

Ces projets ont coûté 186,25 millions de DH, auxquels le fonds de l’INDH a contribué à hauteur de 128 MDH, soit 21,6pc des crédits alloués par l’INDH, selon des données présentées, mardi, par le gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sebbar, lors d’une rencontre de célébration du 16ème anniversaire de l’INDH, sous le signe ‘’Covid19 et enseignement : Bilan et perspectives pour préserver les acquis’’.

Ces réalisations ont porté sur l’aménagement et l’élargissement de 112 établissements scolaires, la création de 12 maisons de l’étudiant et de l’étudiante d’une capacité globale de 940 lits, l’acquisition de 59 bus scolaires, la construction et l’équipement de 53 salles de préscolaire et 7 crèches, outre l’augmentation du nombre des bénéficiaires de l’initiative royale ‘’un million de cartables’’ (81.000 élèves) et la création de terrains de sport, de salles multimédias et de bibliothèques, a-t-il détaillé.

Dans le cadre de la troisième phase de l’INDH, le gouverneur a souligné que l’accent a été mis sur les aspects immatériels du développement humain, à travers la programmation de 40 projets et opérations durant les années 2019 et 2020, auxquels des crédits de 30,23 MDH ont été mobilisés, totalement pris en charge par le fonds de l’INDH.

Les projets de la troisième phase concernent l’appui de l’enseignement préscolaire en milieu rural (23 projets), les structures d’accueil (9 projets de maisons de l’étudiant et de l’étudiante), le transport scolaire (5 bus) et un projet de renforcement de l’épanouissement des jeunes et un autre de promotion de la santé scolaire, a relevé M. Sebbar.

Une attention particulière a été également accordée aux personnes en situation de précarité, à travers l’appui des enfants en situation de handicap (14 projets de 7,3 MDH), a-t-il ajouté.

Le chef de la division de l’action sociale à la préfecture de Meknès, Lahbib Abdelmalek, a souligné, lui, que cette rencontre a permis de passer en revue les répercussions négatives de la pandémie sur le système de l’éducation et de la formation.

Les propositions et recommandations des différents acteurs ont été recueillies en vue d’améliorer les programmes de l’INDH et de consolider les acquis du secteur de l’enseignement, a-t-il ajouté.

Cette rencontre a été marquée par la présentation d’exposés sur le ‘’bilan des réalisations dans le cadre de l’INDH au titre des années 2019 et 2020’’, ‘’l’impact du Covid 19 sur les la situation des enfants’’ et ‘’les enjeux éducatifs à la lumière du Covid19”, la signature d’une convention de partenariat sur le soutien scolaire, la remise d’un lot de médicaments à une association de promotion de la santé à Meknès et la visite d’une unité de valorisation des plantes médicales et aromatiques dans la commune de Ouisslane.