Meknès: 56 projets pour un budget de 10,4 MDH approuvés pour l’INDH

jeudi, 24 octobre, 2024 à 19:10

Meknès – Des investissement de l’ordre de 10,4 millions de dirhams (MDH) ont été mobilisés pour la réalisation de 56 projets à Meknès dans le cadre du plan provincial de développement humain pour l’année 2024.

Ces projets ont été approuvés lors d’une réunion du Comité provincial du développement humain de Meknès (CPDH), tenue jeudi sous la présidence du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar.

Ces projets se répartissent entre les quatre programmes de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH) en faveur de 963 bénéficiaires au total.

S’agissant du premier programme, qui vise à remédier au manque d’infrastructures et de services sociaux de base dans les localités les moins équipées, quatre projets ont été approuvés pour un montant total de 11,7 MDH, financés à 100 % par l’INDH au profit de 150 bénéficiaires.

Quant au deuxième programme, qui concerne l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, deux projets ont été approuvés pour un coût d’environ 800.000 dirhams, qui seront entièrement financés par l’INDH au profit de 350 bénéficiaires.

Pour ce qui est du troisième programme portant sur l’amélioration des revenus et l’inclusion économique des jeunes à travers l’entrepreneuriat et le soutien à l’économie sociale et solidaire, un total de 47 projets ont été approuvés avec un montant financier estimé à 7,6 MDH, qui sera financé à 74% par l’INDH au profit de 113 bénéficiaires.

Dans le cadre du quatrième programme, qui vise à renforcer le capital humain des générations montantes en soutenant le transport scolaire et en favorisant l’ouverture des enfants et des jeunes, trois projets ont été approuvés pour un montant total de 850.000 dirhams, qui seront financés à 100 % par l’INDH au profit de 310 bénéficiaires.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le chef de la Division de l’Action Sociale à la préfecture de Meknès, Abdelmalek Abdelhabib, a indiqué que cette réunion, la quatrième du CPDH au titre de 2024, s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la mise en oeuvre des projets de l’INDH.

“Cette réunion a été consacrée à l’adoption d’un ensemble de projets et opérations inscrites au plan provincial pluriannuel de développement humain”, a-t-il fait savoir, notant que l’INDH contribue à hauteur de 8,4 MDH au financement des 56 projets approuvés lors de cette réunion, soit une contribution de 81% au budget total.

“Ces projets visent à renforcer les acquis des différents programmes de l’INDH afin de contribuer à la réalisation des objectifs tracés par SM le Roi Mohammed VI en matière développement humain”, a souligné M. Abdelhabib.