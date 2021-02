Meknès: adoption d’une série de conventions de partenariat

jeudi, 4 février, 2021 à 22:00

Meknès – Le conseil communal de Meknès a tenu, jeudi, sa session ordinaire du mois de février, consacrée à l’examen et l’adoption d’une panoplie de projets de conventions de partenariat dans les domaines socio-économiques, sportif et de la santé.

Les membres du Conseil ont examiné, ainsi, une convention portant sur la création d’un bloc opératoire et de traitement aux rayons laser et d’une unité de chirurgie pour les cancers de la femme, signée entre la Fondation Lalla Salma-Prévention et Traitement des cancers, d’une part, et le conseil préfectoral de Meknès, la Commune de Meknès, l’arrondissement du Mechouar Stiniya et la délégation préfectorale de la santé, d’une autre part.