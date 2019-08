Meknès: Décès d’un assujetti au Service militaire des suites de complications de son état de santé

vendredi, 30 août, 2019 à 21:52

Rabat – Un assujetti au Service militaire est décédé, vendredi à l’hôpital militaire Moulay Ismail de Meknès, des suites de complications de son état de santé, a-t-on appris de source militaire.

Le défunt était diabétique insulinodépendant depuis six ans selon les déclarations de sa mère et a arrêté volontairement son traitement pour effectuer son Service militaire, précise la même source, ajoutant qu’il était volontaire pour rejoindre le Service militaire et a caché sa maladie en déclarant à la commission médicale qu’il ne souffrait d’aucun problème de santé et qu’il ne prenait aucun médicament.

L’accompagnement habituel accordé aux familles des militaires de carrière en pareilles circonstances a été consenti à la famille du défunt en termes de droits et de soutien, selon la source.