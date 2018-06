Meknès : Dons royaux à plus de 800 personnes démunies et à besoins spécifiques

mardi, 12 juin, 2018 à 23:19

Meknès – Quelque 836 personnes démunies et à besoins spécifiques ont bénéficié, mardi à Meknès, de dons royaux qui ont été remis par M. Saâdeddine Smiej, de la Chambellanie Royale.

M. Smiej a ainsi procédé à l’annexe de la préfecture de Meknès à la distribution de dons royaux au profit des chorfas, des personnes atteintes de maladies chroniques et à besoins spécifiques, ainsi que des familles nécessiteuses et des orphelins de la ville.

Ce geste royal vise à venir en aide aux personnes malades et aux familles démunies de la région.

Par ailleurs, une cérémonie religieuse a été organisée, après la prière d’Al Asr à la mosquée Sitinya à Meknès, à la mémoire des Sultans Alaouites, glorieux ancêtres de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.

Cette cérémonie est organisée chaque année au lendemain de laylat al qadr bénie (nuit du destin) pour se remémorer des grandes réalisations accomplies par les sultans alaouites tout au long de l’histoire.

Cette cérémonie, qui s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de piété et de recueillement, en présence notamment du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sebar, des élus, des oulémas et d’autres personnalités, a été rehaussée par la lecture de versets coraniques et de panégyriques du Prophète Sidna Mohammed, prière et salut sur Lui, ainsi que par la remise d’un don royal au profit des chorfas et des déclamateurs du Saint Coran.

A cette occasion, l’assistance a élevé des prières implorant Dieu de préserver Amir Al-Mouminine, SM le Roi Mohammed VI, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de la famille royale.

Des prières ont été également élevées pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II.