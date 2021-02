Meknès : Une école rebaptisée au nom de feu Salaheddine El Ghomari

mardi, 23 février, 2021 à 23:50

Meknès- Une école publique relevant de la direction préfectorale de l’éducation nationale à Meknès a été rebaptisée, mardi, au nom de feu Salaheddine El Ghomari, journaliste vedette de 2M, décédé récemment à Casablanca.

Lors d’une cérémonie, qui s’est déroulée en présence du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sebbar, et des membres de la famille du défunt, l’accent a été mis sur les qualités humaines et les compétences professionnelles du regretté.