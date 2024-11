Meknès: inauguration du complexe hydraulique Km6 après sa mise à niveau

mercredi, 6 novembre, 2024 à 17:48

Meknès – Le gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sebbar a procédé, mercredi à Meknès, à l’inauguration du complexe hydraulique Km6 après les travaux de mise à niveau dont il a fait l’objet.

Ce projet, qui a nécessité une enveloppe budgétaire estimé à 8,6 millions de dirhams (MDH) a porté sur la réhabilitation du site du complexe hydraulique Km6 et la station de neutralisation ainsi que la mise à niveau du réservoir semi-enterré, selon des données présentées lors de la cérémonie d’inauguration, organisée à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la Marche Verte.

Cette opération vise la sécurisation des clôtures et portes d’accès, la mise à niveau des bâtiments techniques, la réfection de l’éclairage interne, l’aménagement des voies de circulation, la sécurisation des accès contre les intrusions non autorisées et l’adaptation aux normes et réglementation de santé publique et de sécurité.

Le projet a aussi pour objectif de garantir la durabilité de l’infrastructure à long terme, sécuriser contre les fuites du chlore et garantir la continuité et la sécurisation de l’alimentation en eau potable.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette cérémonie d’inauguration, Hoursi Mustapha, directeur général par intérim de la Régie Autonome de Distribution de l’Eau et de l’Électricité de Meknès (RADEM) a souligné l’importance de cette opération qui revêt une dimension majeure historique étant donné qu’il fait partie des premiers réservoirs mis en place en 1933.

La capacité de stockage de ce site est de 44.000 m³, soit le tiers de la capacité de stockage de la RADEM, a précisé M. Hoursi, mettant l’accent sur l’importance du rôle joué par ces réservoirs qui sont sollicités pour satisfaire les besoins en eau de la population dans les heures de pointe, la production de l’ONEE n’étant pas en mesure de couvrir cette demande.

“Notre capacité de stockage totale couvre 24 heures d’autonomie de distribution, un chiffre très important pour les distributeurs”, a-t-il dit.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence notamment du président de la Région Fès-Meknès, Abdelouahed El Ansari, du président du conseil de la commune de Meknès, des élus et des chefs des services extérieurs.