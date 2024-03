Meknès-INDH: Près de 5 MDH pour promouvoir la santé maternelle et infantille entre 2021 et 2023

mercredi, 13 mars, 2024 à 18:52

Meknès – Quelque 94 projets et opérations d’un investissement global de plus de 4,928 Millions de DH ont été réalisés entre 2021 et 2023 par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) pour promouvoir la santé maternelle et infantile au niveau de la préfecture de Meknès.

Ces projets et opérations portent notamment sur l’équipement des unités dédiées au développement de la santé de la mère et de l’enfant au niveau des centres de santé ruraux avec 28 initiatives (2,576 MDH), la mise en place des maternités (3 projets/1,014 MDH), l’acquisition des ambulances (1 projet/plus de 483.000 DH), selon des données de la division de l’Action sociale (DAS) à la préfecture de Meknès.

Il s’agit aussi de l’organisation de campagnes de sensibilisation et de caravanes médicales (61 actions/335.623 DH) et la distribution d’aides au profit des accouchées issues de familles nécessiteuses (1 opération/519.090 DH).

Le nombre des bénéficiaires de l’ensemble de ces projets s’élève, selon la même source, à plus de 153.000 personnes dont plus de 87.000 femmes.

Le secteur de la santé et de la protection sociale bénéficie d’un intérêt particulier au niveau provincial grâce à l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, qui a consacré un axe spécial à la santé maternelle et infantile dans le cadre du quatrième programme “Impulsion du capital humain pour les générations montantes”, ayant pour objectif d’assurer un meilleur accès aux soins en faveur des mères et des enfants.