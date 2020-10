Meknès: Deux individus interpellés pour liens présumés avec une affaire de possession de chira (DGSN)

mardi, 20 octobre, 2020 à 18:19

Rabat – Les éléments de la brigade régionale de la police judiciaire de Fès ont interpellé mardi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, deux individus dont un gardien de la paix exerçant à la brigade de la surveillance du territoire à Meknès pour leurs liens présumés avec une affaire de possession de chira.

L’opération a été menée près d’un établissement hôtelier à Meknès, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant qu’un véhicule léger a été intercepté avec à bord le gardien de la paix et un autre individu aux antécédents judiciaires dans des affaires de drogue et faisant l’objet de 6 avis de recherche au niveau national pour des crimes de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.

Les fouilles menées dans le véhicule à bord duquel se trouvaient les deux suspects ont permis la saisie de plusieurs plaquettes de drogue, a ajouté la même source, faisant savoir qu’il s’agit de 4 kg de chira.

Le mis en cause et le gardien de la paix interpellés ont été soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de la possession de cette quantité de drogue saisie, ainsi que la nature des liens suspects entres les deux individus, et identifier d’éventuels complices dans ces actes criminels, a conclu la DGSN.