Meknès : interpellation de 16 individus pour leur implication présumée dans des actes d’extorsion et de menaces

dimanche, 25 juin, 2023 à 16:23

Au Maroc, comme partout dans le monde musulman, les fêtes religieuses revêtent une importance particulière, notamment Aïd Al Fitr et Aïd Al-Adha, qui sont d’habitude synonymes de retrouvailles et de rassemblement familial et une occasion pour célébrer les valeurs de partage et de solidarité.