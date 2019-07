Meknès : Intervention policière pour neutraliser un récidiviste impliqué dans des agressions à l’arme blanche (DGSN)

dimanche, 28 juillet, 2019 à 10:24

Un fonctionnaire de police exerçant dans la brigade touristique relevant de la préfecture de police de Tanger a été contraint d’utiliser son arme de service, samedi, lors d’une intervention sécuritaire afin d’appréhender un individu aux multiples antécédents judiciaires et faisant l’objet de plusieurs plaintes de vol, de violence et de coups et blessures à l’aide d’arme blanche.