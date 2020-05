Meknès : L’hôpital Mohammed V doté d’un laboratoire de dépistage du Covid-19

mercredi, 6 mai, 2020 à 18:42

Meknès – Le Centre hospitalier provincial Mohammed V de Meknès a été doté d’un laboratoire de dépistage du Covid-19, à travers les tests de la réaction de polymérisation en chaîne (PCR).

Le laboratoire, qui a commencé mercredi à effectuer les premiers tests, dispose des équipements de nouvelle génération pour la détection du virus selon cette technique de référence pour le diagnostic du Covid-19, indique la direction régionale de la santé (DRS).

Cette structure, qui devra contribuer à réduire les délais de réception des résultats des tests, est dotée d’une capacité d’analyse à deux cycles des échantillons, assurée par un personnel médical qui travaille selon un système de rotation, précise la DRS dans un communiqué.

La création de cette unité est ‘’le fruit des efforts déployés par le ministère de la santé, la direction régionale de santé de Fès-Meknès et l’ensemble des partenaires, outre le Centre hospitalier universitaire de Fès et le laboratoire militaire Moulay Ismail de Meknès’’, ajoute la même source.

La situation épidémiologique dans la région Fès-Meknès fait état d’un total de 707 cas de contaminations au Covid-19.

La répartition de ces cas de contamination fait ressortir la prédominance de la ville de Fès avec 69 pc des cas (486), suivie de Meknès (115 cas/16pc), Taza (55 cas/8 pc), Ifrane (20 cas/3pc), Sefrou (14 cas/2pc), Taounate (9 cas/1pc) et des provinces de Moulay Yaacoub et El Hajeb avec respectivement 0,75 pc (6 cas) et 0,25pc (2 cas). La province de Boulemane n’a enregistré, elle, aucun cas jusqu’à présent.