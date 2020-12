Meknès: Un policier use de son arme pour interpeller un multirécidiviste ayant agressé un citoyen (DGSN)

samedi, 19 décembre, 2020 à 14:11

Rabat – Un brigadier de la police exerçant à la préfecture de police de Meknès a été contraint d’utiliser son arme de service, samedi lors d’une intervention sécuritaire pour interpeller un multirécidiviste de 40 ans qui était en état de forte impulsivité et qui a agressé des citoyens et des éléments de la police à l’aide d’une arme blanche.

Une patrouille de police était intervenue pour interpeller le suspect, qui se trouvait dans un état d’ébriété avancée et qui venait de délester un citoyen de son argent sous la menace de l’arme blanche, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que le forcené, munis d’un coutelas et d’un outil tranchant, a opposé une résistance farouche aux éléments de la police contraignant le brigadier à lui tirer une balle dans la cuisse.

Cet usage obligé de l’arme de service a permis de maîtriser le mis en cause et de saisir les armes blanches utilisées lors de cette agression, relève la même source, notant que le suspect a été placé sous contrôle médical à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, dans l’attente de le soumettre à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.