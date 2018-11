Meknès: un policier contraint de faire usage de son arme de service pour appréhender un récidiviste

jeudi, 1 novembre, 2018 à 9:29

Rabat- Un fonctionnaire de police relevant de la préfecture de police de Meknès a été contraint, mercredi soir, de faire usage de son arme de service et de tirer une balle de sommation pour arrêter un récidiviste en état d’ébriété, qui mettait en danger la sécurité des citoyens et des éléments de la police à l’aide d’un couperet de grand calibre, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause a semé un grande pagaille à l’intérieur d’un café, ce qui a nécessité l’intervention des éléments de police, précise la DGSN, ajoutant que trois policiers ont été blessés, dont un officier de police touché au niveau de la tête, et une voiture des services de la sûreté a subi des dégâts, ce qui a contraint un des policiers de tirer une balle de sommation permettant de neutraliser le danger et d’arrêter le prévenu.

L’arme blanche utilisée dans l’agression a été saisie et le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet en vue d’élucider toutes les circonstances de cette affaire, souligne la même source.