Mémorandum d’entente entre les chambres de commerce de Rabat et du Kenya sur la promotion des relations commerciales maroco-kényanes

dimanche, 2 février, 2020 à 13:25

Nairobi – Un mémorandum d’entente portant sur la promotion des relations commerciales maroco-kényanes et le développement des échanges entre les deux pays qui se prévalent être des hubs économiques dans leurs régions respectives a été signé, samedi soir à Nairobi, entre la Chambre de commerce, d’industrie et des services (CCIS) de la région Rabat-Salé-Kénitra et la Chambre nationale de commerce et d’industrie du Kenya (KNCCI).