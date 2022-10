Mémorandum d’entente entre l’institution du Médiateur du Royaume et l’Ombudsman de l’Azerbaïdjan

jeudi, 20 octobre, 2022 à 13:39

Rabat – Le Médiateur du Royaume du Maroc, Mohamed Benalilou, a signé, mercredi, un mémorandum d’entente avec la Commissaire aux droits de l’homme (Ombudsman) de l’Azerbaïdjan, Sabina Aliyeva, créant ainsi un cadre de référence pour la coopération, le partenariat et l’échange d’expériences et d’expertises entre les deux institutions.

Un communiqué du Médiateur du Royaume indique que ce mémorandum, signé en marge des travaux de la Conférence internationale des médiateurs (Ombudspersons) et des institutions nationales des droits de l’homme, tenue les 19 et 20 octobre courant à Bakou, reflète la volonté de répondre aux plaintes et aux doléances des citoyens des deux pays dans le domaine administratif.

Ce mémorandum s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Institution du médiateur du Royaume visant à identifier les moyens à même d’assister les citoyens, particulièrement les Marocains du monde, et garantir leurs droits administratifs dans les pays étrangers, précise le communiqué.

Dans une déclaration conjointe, les conférenciers ont souligné que ce mémorandum d’entente représente un mécanisme important qui contribuera, de manière efficace, à la protection des droits de l’homme et à la coopération bilatérale dans le domaine commercial, relève la même source.