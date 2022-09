MENA: l’engagement du Maroc en faveur de la paix et la prospérité mis en avant à Ottawa

Ottawa – L’engagement du Maroc en faveur de la paix en Afrique du Nord et au Moyen Orient a été mis en avant à Ottawa, lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la rentrée parlementaire au Canada avec le Royaume et Israël comme invités d’honneur pour marquer le second anniversaire du rétablissement de leurs relations bilatérales.