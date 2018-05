Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi du président de la Fondation du Grand Ouarzazate pour le Développement durable

mercredi, 16 mai, 2018 à 15:58

Rabat – Le Cabinet royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à SM le Roi Mohammed VI par le président de la Fondation du Grand Ouarzazate pour le Développement durable, M. Mohamed Rochdi Chraibi, en son nom et en celui des participants à la 2e édition du Colloque international, organisée par la Fondation les 11 et 12 mai à Ouarzazate, sous le thème “Les journées africaines sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)”.

Dans ce message, M. Rochdi Chraibi souligne que les participants à ce Colloque, organisé en partenariat avec le Groupe de Recherche “Nouvelles pratiques de gestion” à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, ont débattu et examiné, conformément aux Hautes Orientations Royales visant la coopération Sud-sud et la promotion du continent africain, les différentes questions liées à la responsabilité sociale des entreprises en Afrique.

Les participants ont également évoqué, poursuit M. Rochdi Chraibi, les Hautes Orientations Royales contenues dans les discours du Souverain, Ses sages décisions et nobles objectifs visant à dépasser tous les obstacles afin de parachever le modèle africain de développement, dont les bases ont été mises en place par Sa Majesté le Roi, et ce en vue d’en faire un modèle exemplaire, fondé sur un développement à la fois cohérent et basé sur une croissance économique accélérée à même de renforcer la solidarité sociale et durable, qui tient compte des exigences de la bonne gouvernance.