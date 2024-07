Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi, Amir Al Mouminine, du SG du Conseil supérieur des Ouléma, à l’occasion de la clôture de la 33ème session ordinaire du Conseil

dimanche, 7 juillet, 2024 à 18:51

Rabat – Le Cabinet Royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, par le Secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma, Mohamed Yessef, à l’occasion de la clôture des travaux de la 33ème session ordinaire du Conseil.

Dans ce message, M. Yessef exprime à SM le Roi, en son nom propre et en celui des membres du Conseil ainsi que l’ensemble des ouléma du Royaume, ses sincères sentiments de fidélité et de loyalisme, implorant le Très Haut d’accorder santé et bien-être au Souverain et de le combler en la personne de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan.

Le message poursuit qu’au cours de cette session, les membres du Conseil supérieur des Ouléma, que SM le Roi préside, ont examiné, suivant les Sages Orientations Royales, des questions liées aux affaires religieuses, dont l’approbation du plan de communication “Tabligh”, la mise en place du portail officiel du Conseil supérieur des Oulémas, la reprise de la publication de ses revues, la poursuite du plan de sauvegarde du patrimoine islamique et le suivi de l’action de l’instance scientifique chargée des fatwas et du comité Charia pour la finance participative, outre des sujets concernant les constantes religieuses et nationales du Royaume.

M. Yessef exprime au Souverain ses sincères sentiments de gratitude et de reconnaissance pour la Haute Sollicitude dont le Souverain entoure cette institution, rappelant à cet égard le Message Royal adressé le vendredi 21 Dou Al Hijja 1445 H correspondant au 28 juin 2024 au Conseil supérieur des Ouléma.

Il a souligné que cette saisine, qui constitue une source de fierté pour les oulémas, est l’occasion pour renouveler les liens de coopération dans la droiture et la piété qui ont toujours existé entre les Commandeurs des Croyants et les Ouléma du Maroc.

Le Conseil, qui s’est dit “profondément conscient” de ses responsabilités religieuses et patriotiques, est déterminé à remplir sa mission avec promptitude, sincérité et rigueur, en espérant qu’elle sera à la hauteur de la Confiance et des Aspirations de SM le Roi et des attentes de l’ensemble des citoyens et des citoyennes, a souligné M. Yessef.

“Le Tout-Puissant Vous a aidé à diriger le navire du peuple marocain avec tact, compétence et intelligence, et à le guider sur les voies de la croissance, de la sécurité, de la stabilité, de la prospérité et de l’épanouissement dans un environnement mondial très tendu et turbulent, faisant ainsi du Royaume du Maroc une exception qui suscite l’admiration et l’étonnement”, écrit le Secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma.

Il a indiqué que le Conseil, qui salue les projets, initiatives et réalisations accomplies sous la Conduite Sage et Eclairée du Souverain sur les plans national et international, exprime son admiration pour l’action de SM le Roi, président du Comité Al-Qods, en faveur des Palestiniens en général et des habitants d’Al-Qods en particulier, en termes de soutien matériel et moral continu, “en pansant leurs blessures, en allégeant leurs souffrances, et en essuyant leurs larmes”.

Le Conseil a réaffirmé, en prenant Dieu pour témoin, la mobilisation de l’ensemble de ses composantes et membres dans tout le Royaume derrière SM le Roi, implorant le Tout-puissant de préserver SM le Roi, de guider Ses pas, de Lui accorder santé et de couronner de succès Ses actions.

Le président du Conseil a prié également Dieu de combler Sa Majesté le Roi en les personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan et de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, et d’avoir en Sa grande miséricorde les regrettés Souverains, Feu Sa Majesté Mohammed V et Feu Sa Majesté Hassan II.