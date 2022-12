Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi, Amir Al Mouminine, du SG du Conseil supérieur des oulémas, à l’occasion de la clôture de la 30ème session ordinaire du conseil

mercredi, 21 décembre, 2022 à 20:10

Rabat – Le Cabinet royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, par le Secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, Mohamed Yessef, à l’occasion de la clôture à Rabat des travaux de la 30ème session ordinaire du conseil.

Dans ce message, M. Yessef exprime à SM le Roi, en son nom propre et en celui des membres du conseil ainsi que l’ensemble des oulémas dans le Royaume, ses sincères sentiments de fidélité et de loyalisme, implorant le Très Haut d’accorder santé et bien-être à SM le Roi et de couronner de succès Ses actions quelles que soient les circonstances.

”Les oulémas du Royaume saisissent cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur immense fierté de la Haute Sollicitude dont Vous entourez les oulémas et l’ensemble du peuple marocain et Votre défense de ses intérêts ainsi que ceux des autres peuples”, souligne le message, ajoutant que ”Les oulémas expriment aussi leur remerciements et leur reconnaissance à SM le Roi pour avoir ordonné une augmentation de l’allocation mensuelle accordée aux imams et aux muezzins qui sera effective à partir du 1er janvier 2023”.

Dans ce message, le Secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas exprime également le soutien inconditionnel des oulémas et leur attachement au glorieux trône alaouite, un principe fondamental dans leur foi et leur pratique religieuse en quête de la bénédiction divine.

”Les oulémas du Royaume profondément attachés à Votre allégeance et en constante mobilisation derrière Votre Majesté, continueront avec abnégation et sans relâche à promouvoir les principes de l’islam, guidés en cela par Vos Hautes Orientations et Vos Instructions éclairées en faveur de la consécration des constantes de la nation, la défense de son patrimoine civilisationnel et de ses valeurs ainsi que la consolidation des liens de fraternité et de cohésion entre l’ensemble des composantes de la société et la nation toute entière”, lit-on dans le message.

Le Secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas salue dans son message la clairvoyance de SM le Roi et l’importance des chantiers stratégiques lancés à l’initiative du Souverain en vue de réaliser un développement durable dans l’ensemble du Royaume, notamment l’Initiative Royale portant sur la généralisation de la couverture médicale et sociale.