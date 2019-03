Messe papale inédite: émotion et prières pour la “fraternité christiano-musulmane”

dimanche, 31 mars, 2019 à 20:40

Rabat-L’émotion était particulièrement vive lors de la messe inédite célébrée dimanche après-midi à Rabat par Sa sainteté le Pape François en présence de milliers de fidèles, venus prier ensemble pour la “fraternité christiano-musulmane”.

Des archevêques et prêtres de divers horizons, des adeptes venus en grand nombre, des représentants des trois religions, du gouvernement et des autorités locales, le tout dans une ambiance on ne peut plus conviviale, marquée du sceau de la paix et du rapprochement entre religions.

Devant la salle couverte archi-comble du complexe Prince Moulay Abdellah, le souverain pontife a lancé un appel sincère pour “persévérer sur le chemin du dialogue avec nos frères et sœurs musulmans et contribuer à rendre visible cette Fraternité universelle qui trouve sa source en Dieu”.

Le message du chef spirituel de l’église catholique rejoint celui délivré samedi par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, en faveur de réponses appropriées fondées sur les valeurs communes aux religions. “La solidarité de tous les croyants” est désormais identifiée comme une urgence dans un monde en manque de repères afin de mieux combattre le fanatisme et l’extrémisme.

La messe, à laquelle ont assisté près de 10.000 personnes, a été marquée par des chants successifs célébrant dans différentes langues les valeurs de paix, de fraternité, de réconciliation entre les êtres humains et d’espérance pour un monde meilleur.

C’est dans cette lignée que le souverain pontife a pointé du doigt les racines du mal que sont “ces circonstances susceptibles de nourrir la division et la confrontation et les situations qui peuvent conduire à nous affronter et nous diviser”.

Moment fort de la visite officielle de Sa Sainteté le Pape au Maroc, l’Appel d’Al-Qods signé samedi par SM le Roi et le Pape François. Un appel qui vise à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multi-religieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la ville sainte.

Une telle initiative, à l’instar du déplacement du Pape François, fera date dans les annales du dialogue inter-religieux et inter-civilisationnel dont le Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté, est l’un des plus grands artisans.