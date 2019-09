Double meurtre d’Imlil: Le procès se poursuit en appel

mercredi, 11 septembre, 2019 à 18:36

Salé- Le procès en appel des 24 accusés dans le meurtre des deux touristes scandinaves dans la région d’Imlil dans la province d’El Haouz s’est poursuivi, mercredi, devant la Chambre criminelle (2-ème degré) chargée des affaires du terrorisme près l’annexe de la Cour d’appel à Salé.

Cette deuxième audience a été consacrée aux requêtes préliminaires qui seront examinées lors de la prochaine audience fixée au 18 septembre.

Dans une déclaration à la MAP, Khalid Fettaoui, avocat de l’une des victimes, a expliqué que la Cour a décidé, lors de cette audience publique, de reporter l’examen des requêtes préliminaires et d’y statuer après l’audition du reste des mis en cause.

Il a également affirmé que toutes les garanties d’un procès équitable ont été assurées, dont le service d’interprétariat pour les étrangers.

En juillet dernier, la même Cour a condamné, en première instance, les 24 individus poursuivis dans cette affaire à des peines allant de cinq ans de prison ferme à la peine capitale.

Les accusés étaient poursuivis pour «constitution d’une bande pour préparer et commettre des actes terroristes, atteinte à la vie de personnes avec préméditation et possession d’armes à feu et tentative de fabrication d’explosifs en violation de la loi, dans le cadre d’un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l’ordre public».