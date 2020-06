“Je ne m’excuse pas d’être noir, aucun blanc n’est mon ennemi”

vendredi, 19 juin, 2020 à 17:11

Rabat – “Je ne revendique pas une couleur, je revendique la justice”, écrit l’ambassadeur itinérant du Sénégal, Fodé Sylla, pour qui la justice doit “réparer les inégalités et les discriminations”, et “punir le racisme en opinion et en action”.