Mexique: Portes ouvertes pour les services consulaires à l’ambassade du Maroc

dimanche, 18 juin, 2023 à 14:20

Mexico – L’ambassade du Maroc au Mexique a lancé, ce samedi, les portes ouvertes pour les prestations consulaires au profit de la communauté marocaine établie dans ce pays d’Amérique du Nord.

Cette opération de deux jours comprend plusieurs prestations de proximité dont l’inscription consulaire et les services des passeports, des cartes d’identité nationale, d’inscription à l’état civil et de certification des documents administratifs et d’autres consultations.

Dans une déclaration à la MAP, l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar a indiqué que cette opération intervient en application des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI entourant la communauté marocaine établie à l’étranger de Sa bienveillante sollicitude.

Le diplomate a ajouté que des ressources humaines et logistiques ont été mobilisées au niveau de l’ambassade pour garantir la réussite de cette opération qui a bénéficié à une soixantaine de personnes durant la première journée.

Des membres de la communauté marocaine établie au Mexique se sont félicités de cette initiative qui leur permet de renouveler leurs documents administratifs et de régulariser leur situation dans le pays de résidence.