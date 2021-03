La MGPAP engagée en faveur du chantier royal de généralisation de la protection sociale

dimanche, 21 mars, 2021 à 21:58

Rabat – La Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) s’engage en faveur de la mise en œuvre du chantier royal de généralisation de la protection sociale, a affirmé son Conseil d’administration (CA) réuni dimanche à Rabat.

A cette occasion, Moulay Brahim El Othmani qui présidait la 1ère session du CA élu à l’issue de la 72ème assemblée générale en janvier dernier, a souligné l’engagement total de la MGPAP dans le projet royal relatif à la généralisation de la protection sociale pour tous les Marocains, compte tenu de son expérience solide dans ce domaine, aux côtés des autres mutuelles publiques et privées.

Le conseil s’est également dit engagé à adopter une nouvelle identité visuelle et à renforcer le rôle de la MGPAP sur la scène africaine, à travers l’Union africaine de la mutualité (UAM).

En outre, dans le cadre de la régionalisation avancée, la Mutuelle générale s’est alignée officiellement au découpage administratif du Royaume.

Le CA a en outre adopté à l’unanimité son plan stratégique quinquennal 2021-2025 et son budget 2021, ainsi que 13 autres points sur 38 inscrits à l’ordre du jour, tout en affirmant son engagement à implémenter le plan pour la qualification de la Mutuelle générale. Les actions seront focalisées sur la promotion de ses services, la valorisation de ses ressources humaines, en adoptant la politique de la régionalisation et de proximité, tout en renforçant la communication interne et externe et en consacrant une gouvernance en gestion financière et administrative afin de préserver les intérêts de l’établissement et ses adhérents.

“Après l’installation du nouveau CA, nous avons établi un diagnostic sur l’état réel de l’établissement, d’où l’intégration de plusieurs points et projets importants dans l’ordre du jour de la session, lesquels seront bénéfiques aux adhérents, aux assurés ainsi qu’aux ayant-droit”, a indiqué M. El Othmani dans une déclaration à M24, chaîne d’information de la MAP.

“Un total de 38 points inscrits à l’ordre du jour ont été discutés lors de cette rencontre pour améliorer, diversifier et rapprocher les services au profit des adhérents”, a-t-il fait savoir, ajoutant que les interventions des membres du conseil ont été marquées par l’esprit de responsabilité et de sérieux.

“80% des dossiers de maladies seront traités sur place au niveau territorial de toutes les régions et provinces du Royaume, et seulement le règlement (paiement) sera traité au niveau central, et ce pour éviter prochainement la perte des dossiers”, a-t-il relevé.

Sur le plan médical, le président du CA de la MGPAP, a fait savoir que des unités médico-sociales, notamment les prestations liées aux soins dentaires, seront créées dans toutes les provinces du Royaume, outre la mise en place d’unités médicales de diagnostic à travers des contrats avec des médecins spécialisés.

Au volet de la diplomatie parallèle, il a mis l’accent sur l’engagement de la mutuelle générale “à redonner son âme à l’Union africaine de la Mutualité (UAM) et à concrétiser plusieurs ambitions exprimées à l’unanimité par les membres du CA”.

Cette session du conseil s’est tenue sous le thème “qualifier, améliorer, diversifier et rapprocher les services de la mutuelle générale aux adhérents: un pari et un défi”. La MGPAP est gérée par un CA constitué de 33 membres élus, pour un mandat de 6 ans, par bulletins secrets lors de l’Assemblée générale et sont renouvelés par tiers tous les deux ans.