Midelt : l’INDH œuvre pour le développement de la culture de l’entrepreneuriat chez les jeunes

lundi, 30 mai, 2022 à 14:53

Midelt – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) œuvre, surtout depuis le lancement de sa phase III, pour la promotion et le développement de la culture de l’entrepreneuriat chez les jeunes.

A Midelt, comme dans d’autres régions et provinces du Maroc, l’INDH encourage les concours d’idées dans les secteurs porteurs et ce à travers l’appui à la création d’une nouvelle génération de projets générateurs de revenu, notamment des petites et très petites entreprises.

L’intervention de l’INDH dans ce domaine se fait à travers la Plateforme des jeunes de Midelt, qui assure aussi un appui à la création de projets générateurs de revenu, ainsi que la mise en œuvre d’une offre d’appui couvrant de façon homogène et continue tout le processus d’appui à l’entrepreneuriat, durant les périodes pré et post création.

Les projets retenus doivent répondre à des critères d’ordre économique, comme la création de valeur ajoutée et de stabilité des revenus, d’ordre social, tels la création d’emploi ou l’amélioration des conditions de la femme, ainsi que d’ordre environnemental, comme la conservation des ressources naturelles et de la biodiversité.

La Plateforme des jeunes de Midelt offre des espaces d’accueil, d’écoute et d’orientation, d’accompagnement à l’entrepreneuriat et à l’emploi, ainsi que de renforcement des compétences.

Abdelillah Fajr, de la division de l’action sociale à la province de Midelt, a indiqué que cette plateforme, créée, aménagée et équipée dans le cadre de la phase III de l’INDH, se veut un hub de rencontre des différents acteurs impliqués dans le chantier de l’intégration des jeunes porteurs de projets de cette province.

“Les jeunes porteurs de projets de la province de Midelt ont désormais un espace pour les accueillir, les accompagner, les former et traiter leurs demandes de projets”, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.

Il a fait savoir qu’un total de 27 projets ont été financés par l’INDH au profit de jeunes porteurs d’idées de la province depuis l’entrée en service de cette plateforme en 2019.

M. Fajr a fait savoir que 16 autres projets, portés notamment par des auto-entrepreneurs ayant bénéficié de formations au sein de la Plateforme des jeunes de Midelt, sont actuellement en cours d’étude et verront le jour prochainement.

Les projets de l’économie sociale et solidaire bénéficient également de l’accompagnement spécifique pour leur développement de la part de la Plateforme, comme c’est le cas de la coopérative Ecovie.

Radia Abane, présidente de la coopérative Ecovie, a indiqué qu’elle et les autres membres de cette structure ont suivi plusieurs formations pour le renforcement de leurs capacités.

“Nous avons demandé le financement de l’INDH pour un projet de séchage des pommes”, dans le cadre de la valorisation des produits du terroir, a-t-il faisant savoir, précisant que la coopérative a reçu l’accord d