Midelt : réunion du Comité provincial de développement humain

lundi, 15 août, 2022 à 14:56

Midelt – Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Midelt a tenu récemment une réunion consacrée à l’adoption de propositions de projets dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Le gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, qui a présidé cette réunion, a mis en exergue l’importance de la troisième phase de l’INDH, lancée par SM le Roi Mohammed VI pour développer le capital humain, réponde aux besoins de la population et soutenir les catégories vulnérables et l’éducation en milieu rural.

Il a souligné l’approche holistique adoptée par l’INDH dans cette phase, adossée à quatre programmes intégrés garantissant la contribution à cet effort de l’ensemble des acteurs concernés par le domaine social.

Lors de cette réunion, un exposé a été présenté sur les différents projets inscrits dans le cadre de la phase III de l’INDH au niveau de la province de Midelt et pour lesquels des budgets ont été alloués par le CPDH au titre de l’exercice 2022.

Par la même occasion, le CPDH de Midelt a adopté plusieurs projets proposés d’un coût global de 14.281.048 Dirhams.

Dans le cadre du programme Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, le CPDH a adopté des projets (1.756.048 Dirhams) portant sur l’approvisionnement en eau potable de plusieurs douars dans les communes de Guir, Tounfite et Guers Tiallaline, ainsi que sur l’acquisition de panneaux solaires pour le parachèvement de l’approvisionnement en cette ressource vitale de deux douars de la commune de M’zizel.

Concernant le programme Accompagnement des personnes en situation de précarité, le projet adopté porte sur le parachèvement de l’extension du Centre pour enfants en situation difficile de Midelt, grâce à une enveloppe budgétaire de 400.000 Dirhams.

Pour ce qui est du programme Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, il a été procédé à l’adoption d’une proposition pour des financements au profit des cette catégorie, dans le cadre d’un partenariat avec l’association Midelt Moubadara, grâce à une enveloppe budgétaire de 1.940.000 Dirhams.

S’agissant du programme Impulsion du capital humain des générations montantes, au niveau de son volet relatif au soutien à la santé et à la nutrition de la mère et de l’enfant, il sera procédé à l’acquisition de deux ambulances au profit des Maisons de la maternité programmées à Amouguer et Boumia, grâce à une enveloppe de 760.000 Dirhams.

Dans le cadre de l’autre volet de ce programme (appui au préscolaire dans le monde rural), le CPDH a approuvé le financement de l’équipement et de la gestion de 53 unités de l’enseignement préscolaire avec un budget de 7.425.000 Dirhams, dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’enseignement Préscolaire (FMPS).

Le Comité a donné son feu vert également à l’acquisition de 5 bus de transport scolaire, d’un coût global de 2 millions de Dirhams, dans le cadre du volet visant la lutte contre le décrochage scolaire.