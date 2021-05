Midelt : signature d’un accord sur l’appui et l’accompagnement de l’offre sanitaire

jeudi, 20 mai, 2021 à 1:09

Midelt – Un accord de partenariat portant sur l’appui et l’accompagnement de l’offre sanitaire au niveau de la province de Midelt a été signé mercredi entre le ministère de la Santé et plusieurs parties.

L’accord a été signé par le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, le gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, ainsi que des représentants du Conseil de la province, l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) et l’association Atlas pour la santé.

Ce cadre de partenariat porte sur l’acquisition d’ambulances, d’unités médicales, d’équipements médicaux, ainsi que sur la mise à disposition des ressources humaines et l’organisation de caravanes médicales au niveau de la province de Midelt.

L’accord a pour objectif l’appui à la santé de la mère et de l’enfant, l’amélioration de la qualité et l’adaptation des services sanitaires, la garantie du droit d’accès aux services de santé dans les zones reculées, ainsi que le renforcement de l’attractivité du territoire et l’amélioration des conditions de vie de la population.

En marge de la signature de cet accord, il a été procédé à la remise de 20 lunettes de vue au profit d’élèves de plusieurs établissements scolaires. Un total 1.441 lunettes similaires sera distribué au profit des élèves de plusieurs établissements d’enseignement (primaire, collégial et secondaire) de la province de Midelt.

Par la même occasion, 3 ambulances ont été remises au profit de maisons d’accouchement situées dans les communes d’Imilichil, Tounfite, Gourrama, dans la province de Midelt, ainsi que d’un véhicule pour le transport des insuffisants rénaux dans la commune d’Er-Rich.

Le directeur régional de la Santé à Drâa-Tafilalet, Khalid Salmi, a indiqué que le coût global de cet accord de partenariat signé à Midelt est de plus de 10 millions de Dirhams, soulignant que cette convention est de nature à donner une nouvelle impulsion au secteur de la santé dans la province.

L’accord, a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP, porte sur l’acquisition de plusieurs ambulances qui seront utilisées pour le transport des cas urgents, notamment les femmes enceintes vivant dans des zones enclavées vers les maisons d’accouchement, et les personnes nécessitant des interventions chirurgicales vers l’hôpital provincial de Midelt.