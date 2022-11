Midelt/INDH : lancement d’un projet d’eau potable et présentation de l’état d’avancement d’une route rurale

vendredi, 11 novembre, 2022 à 20:59

Imilchil (Province de Midelt) – Les travaux d’un projet d’alimentation en eau potable du douar de Timicha, relevant de la commune territoriale d’Imilchil (Province de Midelt), ont été lancés, vendredi, dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

De même, il a été procédé à la présentation de l’état d’avancement du projet d’ouverture d’une route rurale entre le centre d’Imilchil et douar Ighalen et de construction de ses ouvrages d’art, ainsi que de celui d’une unité de l’enseignement préscolaire d’Ighalen, réalisés tous les deux par l’INDH.

Ces projets ont été lancés et présentés à l’occasion d’une visite effectuée à Imilchil par une délégation de représentants de plusieurs ministères et départements concernés, présidée par le wali, coordonnateur national de l’INDH, Mohamed Dardouri, en présence du gouverneur de la province de Midelt, Mutapha Ennouhi.

Le projet d’alimentation en eau potable du douar Timicha, qui sera réalisé grâce à une enveloppe budgétaire de 636.744 Dh, s’inscrit dans le cadre du plan d’approvisionnement en eau potable en milieu rural au niveau du cercle d’Imilchil, dont le coût global s’élève à 5.964.465 Dh, financé par l’INDH.

Ce programme vise à approvisionner en eau potable une population rurale estimée à 9.838 habitants, répartis sur 15 douars relevant des communes d’Imilchil, d’Outerbat, de Bou Azmou et d’Ait Yahia. Il porte notamment sur la réalisation de six forages équipés de pompes, la construction et l’équipement de six bassins, ainsi que la mise en place de bornes fontaines et d’un réseau de distribution.

Dans le même cadre, il a été procédé à la présentation du projet d’alimentation en eau potable des cercles de Midelt et de Boumia, ainsi que de celui d’Er-Rich, dotés respectivement d’enveloppes budgétaires de 1.304.224 Dh et de 4.373.899 Dh, financés par l’INDH et ciblant une population estimée à 7.223 habitants, répartis sur 16 douars.

M. Dardouri et la délégation l’accompagnant se sont, ensuite, enquis de l’état d’avancement des travaux des ouvrages de franchissement et d’ouverture de la route rurale reliant le centre d’Imilchil à douar Ighalen, en passant par les douars de Timicha, Tayder et Tamzaghert, sur une longueur de 46,80 Km.

La première tranche de ce projet routier, qui porte sur des travaux de terrassement, de tranchées et de réalisation d’ouvrages d’art, est financée par l’INDH avec un budget de 19.072.392 Dh, alors que la seconde, qui démarrera en 2023 avec la construction de la route, sera financée par le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet (55 MDH).

Ce projet est réalisé dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural (Secteur des routes). Le coût global des projets réalisés par l’INDH dans le cadre de ce programme durant la période 2017-2021 s’élève à 74,4 MDH.

A Ighalen, le wali, coordonnateur national de l’INDH et la délégation l’accompagnant ont visité une unité du préscolaire, réalisée dans le cadre de l’INDH, et donné le coup d’envoi d’une campagne médicale multidisciplinaire au profit des habitants de ce douar et d’autres avoisinants.

A cette occasion, des données ont été présentées sur les réalisations accomplies dans le secteur de la santé, dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural (2017-2023) dans la province de Midelt.

Ce programme porte sur la réalisation de 12 dispensaires ruraux, dont 10 ont été achevés et 1 est en cours de construction, de 3 centres de santé ruraux niveau 1 (achevés) et d’un centre de santé rural niveau 2 (achevé).

Des explications ont été fournies aussi sur l’enseignement préscolaire dans la province de Midelt, qui compte un total de 317 unités du préscolaire, dont 170 ont été réalisées avec une contribution de l’INDH.

Dans une déclaration à la MAP, Younes Eteib, de la Coordination nationale de l’INDH, a souligné que cette visite intervient dans le cadre des interventions de l’INDH au niveau de cette province et d’autres régions du Royaume, conformément aux Hautes Orientations Royales, appelant à la promotion du capital humain, ainsi qu’au développement des zones sous équipées et accusant un déficit en infrastructures.

Il a ajouté que l’INDH contribue, au niveau de la commune d’Imilchil, qui est située dans une région enclavée, à des projets et actions dans plusieurs domaines, dont ceux des routes, de l’eau potable, de la santé et du préscolaire.

M. Eteib a fait observer que la délégation en visite à la commune d’Imilchil comprend les représentants de plusieurs départements concernés par la coordination des efforts et la convergence des programmes et politiques publics visant à réaliser le développement humain au niveau de toutes les régions du Royaume.