Migration illégale : La Marine royale porte assistance à 16 embarcations en difficulté avec à bord 308 clandestins

vendredi, 26 octobre, 2018 à 19:49

Rabat – Des unités de la Marine Royale, en mission de patrouille maritime dans les eaux territoriales marocaines, ont porté assistance, durant la nuit du 25 et la journée du 26 octobre, à 16 embarcations pneumatiques de différentes catégories, avec à bord 308 candidats à la migration illégale, dont 187 subsahariens, apprend-on de source militaire.

Les embarcations en difficulté, qui se trouvaient au niveau de la Méditerranée et de l’Atlantique, dont certaines étaient à la dérive à cause de pannes moteurs et des conditions de météo défavorables, ont été toutes localisées et assistées par les unités de la Marine Royale, précise-t-on de même source.

La totalité des candidats secourus a été ramenée saine et sauve aux différents ports du Royaume les plus proches.

Une des embarcations assistées, ayant pris l’eau de toute part, a coulé sur le lieu des opérations de sauvetage.