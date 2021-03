Le milieu associatif marocain à Séville salue les avancées en matière de promotion des droits de la femme marocaine

vendredi, 12 mars, 2021 à 14:02

Séville – Le consulat général du Maroc à Séville a organisé, récemment, à l’occasion de la journée mondiale de la femme, une rencontre autour des défis auxquels est confrontée la femme marocaine établie dans cette province andalouse.

Prenant la parole à cette occasion, le consul général du Maroc à Séville Charif Cherkaoui a mis en lumière les avancées réalisées par le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour améliorer la condition de la femme marocaine, notant que la promotion des droits de la femme est une priorité nationale et ce pour une société marocaine paritaire.

“Depuis l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI, le Souverain a placé la question de la femme au cœur du projet de société marocain, lequel se veut démocratique, moderniste et égalitaire”, a-t-il indiqué.

Passant en revue les progrès significatifs réalisés par le Royaume pour une mise en valeur du rôle de la femme dans la société marocaine et l’amélioration de son statut au niveau social et économique, notamment la consécration des droits civiques et politiques, le Consul a souligné que ces acquis sont le fruit des grandes réformes institutionnelles et législatives impulsées par le Souverain en matière de promotion des droits de la femme marocaine.

S’exprimant à cette occasion, Mina Roukh, membre du conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a mis en relief les efforts du Maroc en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination dont souffrait la femme marocaine ainsi que les améliorations substantielles apportées à son statut.

Et pour une meilleure mise en valeur de leur condition, Mme Roukh a appelé les femmes marocaines à s’impliquer davantage dans la vie associative et politique de leur pays d’accueil tout en contribuant à l’amélioration de leur condition de vie et celle de leur communauté.

Elle a de même a encouragé les femmes marocaines à unir leurs forces pour affronter le monde de l’entrepreneuriat féminin à travers des activités génératrices de revenus, comme un tremplin pour davantage d’autonomisation et un moyen pour s’affermir dans le pays d’accueil.

Mme Amina Kamour, présidente de l’association socio-culturelle des femmes d’Andalousie (ASIA) a annoncé à cette occasion la nomination de l’organe associatif qu’elle dirige pour siéger au prochain conseil andalou de l’égalité, une institution consacrée à la promotion d’un environnement égalitaire au profit des femmes andalouses.

“C’est une reconnaissance pour nos efforts en tant qu’association marocaine, œuvrant pour une meilleure intégration de la femme migrante dans son pays d’accueil”, s’est-elle félicitée.

De son côté, Mme Ilham Ennmer, militante associative a lancé un appel pour affermir les relations de coopération et d’entraide avec les femmes issues de l’immigration dans le but de conjuguer les efforts et de diversifier les expériences pour porter haut et fort la voix de la femme migrante.