Plus de mille Marocains bloqués en Turquie hébergés dans des hôtels à Istanbul après la suspension des vols (Consulat général)

samedi, 4 avril, 2020 à 14:07

Istanbul – Plus de mille Marocains bloqués en Turquie ont été hébergés jusqu’au 23 mars dans plusieurs hôtels de la ville d’Istanbul, après la suspension des vols pour empêcher la propagation du coronavirus, a indiqué samedi le consulat général du Maroc à Istanbul.

Selon des informations recueillies par la MAP auprès du consulat, 479 chambres ont été réservées dans 16 hôtels à Istanbul afin de soutenir les Marocains bloqués en Turquie et de leur assurer l’hébergement et la nourriture, après l’ouverture d’une liste, entre le 16 et le 23 mars dernier pour inscrire les noms des bénéficiaires.

La même source a précisé que dans la perspective de continuer à assurer ces services, dans la limite des moyens disponibles, il a été décidé de choisir des chambres pour deux personnes, et parfois pour trois personnes.

La représentation diplomatique a également salué le comportement des Marocains d’Istanbul, qui ont fait preuve d’un sens élevé de compréhension et de solidarité dans ces circonstances difficiles.

Suite à la propagation du coronavirus, l’ambassade du Maroc à Ankara en coordination avec le consulat général à Istanbul, avait mis en place une cellule de veille et d’accompagnement des membres de la communauté marocaine en Turquie en vue de leur fournir le soutien nécessaire.

L’ambassade du Royaume avait également mis des numéros de téléphone à la disposition de la communauté marocaine pour répondre à leurs demandes, les appelant à respecter scrupuleusement toutes les mesures préventives prises par les autorités turques pour lutter contre la propagation de l’épidémie.