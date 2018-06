On ne peut pas parler de fuites après le lancement des épreuves du baccalauréat (Ministère)

mardi, 5 juin, 2018 à 20:34

Rabat – Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a affirmé que le caractère secret des sujets des épreuves du Baccalauréat s’estompe dès l’ouverture des enveloppes dans les salles d’examen et la distribution des épreuves aux candidats et par conséquent, on ne peut pas parler de fuites après le lancement des épreuves du baccalauréat.