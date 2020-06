Le ministère du transport appelle les professionnels du transport routier à respecter les mesures préventives contre la Covid-19

mardi, 30 juin, 2020 à 21:13

Rabat – Le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau appelle l’ensemble des représentations des professionnels du transport routier à respecter les mesures adoptées dans le cadre des cahiers des charges pour la gestion des dangers de la propagation du nouveau Coronavirus dans le secteur, et à s’engager dans une démarche “responsable” et “citoyenne”.