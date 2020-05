Ministère du Travail: Lancement d’une nouvelle plateforme téléphonique pour renforcer la communication avec les usagers

mardi, 5 mai, 2020 à 14:49

Rabat – Le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle a lancé une nouvelle plateforme téléphonique “Allo 2233”, pour renforcer la communication avec ses usagers, compte tenu de la situation particulière due à la propagation de la pandémie du Covid-19.

Cette plateforme a été mise à la disposition des employeurs, employés et leurs représentants, afin de promouvoir la communication avec les usagers et d’adapter les services fournis aux mutations due à la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué le ministère dans un communiqué.

La plateforme téléphonique, opérationnelle entre 09h00 et 15h00, offre un service à distance visant à répondre aux demandes de renseignements et aux questions des employeurs et employés, sur les procédures et les mesures nécessaires pour prévenir les contaminations au Covid-19 dans les lieux de travail, a noté la même source.

Elle sert, également, à fournir des conseils et orientations relatifs aux relations professionnelles, pour le bon respect des dispositions législatives et réglementaires dans les domaines de l’emploi et de la protection sociale, ainsi qu’à traiter les plaintes et conflits au travail entre les salariés et leurs employeurs.

Le ministère a mobilisé toutes les ressources humaines qualifiées et les moyens logistiques nécessaires, pour veiller au suivi de la nouvelle plateforme téléphonique et assurer l’efficacité de son service, conclut le communiqué.