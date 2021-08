Le ministère du travail et les associations unissent leurs efforts face au travail des enfants

mercredi, 4 août, 2021 à 14:18

Rabat – Plusieurs conventions de partenariat ont été signées, mercredi à Rabat, entre le ministère du Travail et de l’insertion professionnelle et des associations actives dans la lutte contre le travail des mineurs et la promotion des droits de la femme au travail.