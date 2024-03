Le ministère des Habous et des Affaires islamiques regrette fortement la fausse annonce faite par certains médias au sujet du début de Ramadan (communiqué)

lundi, 11 mars, 2024 à 12:37

Rabat- Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a “fortement regretté” la fausse annonce, faite dimanche, par certains médias au sujet du début du mois de Ramadan, appelant à attendre, en pareille circonstance à l’avenir, l’annonce authentique exclusivement via l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) ou la Société nationale de radiodiffusion et de Télévision (SNRT).

“Certains médias se sont précipités à attribuer des mensonges au ministère, allant jusqu’à publier une copie d’un faux communiqué” à ce sujet, regrette le ministère dans un communiqué.

Déplorant “le dévoiement désespéré des auteurs de ces fausses annonces, malgré les mises en garde antérieures”, le ministère précise qu'”il veille instamment à annoncer à l’opinion publique le résultat de l’observation du croissant lunaire immédiatement après la fin de cette opération dans les provinces du Sud, si le croissant lunaire n’est pas observé dans les régions du Nord, ce qui était le cas hier soir à dix neuf heures trente sept minutes (19h37mn), sachant que dans les quatre minutes qui ont suivi, le communiqué authentique a été publié par l’Agence MAP”.

“Les médias intègres sont appelés à s’assurer et, le conseil étant valable pour tout le monde, à attendre l’annonce authentique, en pareille circonstance, exclusivement via l’Agence MAP ou la SNRT, sachant que certains sites ont, dans la précipitation, attribué à tort et bien avant l’heure une fausse annonce même à la MAP”, souligne la même source.