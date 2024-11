Ministère de la Justice : création de directions provinciales pour moderniser l’administration judiciaire

samedi, 2 novembre, 2024 à 13:45

Rabat – Le ministre de la Justice a émis un arrêté portant création et organisation des services déconcentrés du ministère, en instituant des directions provinciales de justice au niveau des circonscriptions judiciaires de chaque Cour d’appel.

Dans un communiqué, le ministère de la justice précise que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la décentralisation et de la consécration des fondements d’une administration judiciaire moderne.

Elle intervient également dans le sillage de la mise en œuvre de la stratégie du ministère visant à rapprocher les services des citoyens et à renforcer l’efficience et la qualité des prestations judiciaires, au moyen du renforcement de l’autonomie administrative et financière des directions provinciales.

Selon la même source, cette décision a pour but de doter les directions provinciales des moyens pour mettre en oeuvre les stratégies sectorielles du ministère en prenant en considération les spécificités propres à chaque circonscription judiciaire.

Lesdites directions seront investies de responsabilités principales, en veillant notamment à la bonne gestion des affaires administratives et financières des juridictions, et en assurant la coordination des efforts au niveau local, précise le ministère.

Elles auront également pour missions d’élaborer des plans budgétaires répondant aux besoins des circonscriptions judiciaires, et de contribuer à la consécration de la bonne gouvernance et à la concrétisation des objectifs de la justice par le biais d’un système d’indicateurs précis de performance qui soit conforme aux normes modernes.

La mise en place de ces entités constitue une étape importante sur la voie de l’ancrage de la décentralisation et la réalisation de la transition numérique au sein de l’administration judiciaire, en ce sens qu’elles veilleront au développement et à l’entretien de l’infrastructure numérique des tribunaux et à la mise à disposition des ressources humaines et logistiques, outre l’amélioration de la gestion des archives de manière à faciliter l’action judiciaire et à développer les services fournis aux citoyens.

De même, ces directions provinciales oeuvreront pour conclure des partenariats locaux avec les autorités territoriales et les différents acteurs locaux dans le but de consolider la justice sociétale et raffermir la communication institutionnelle, dans le droit fil de la vision du ministère en matière de consécration d’une justice équitable et efficiente dans les différentes régions du Royaume.

Cette décision constitue une nouvelle phase dans le processus de développement du secteur de la justice, reflétant l’engagement du ministère à renforcer la décentralisation comme pilier fondamental de modernisation du système judiciaire et de réalisation du développement durable, conclut le communiqué.