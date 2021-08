Le ministère de l’Education dément toute modification des dates de la rentrée scolaire

dimanche, 22 août, 2021 à 0:00

Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 68è anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple est porteur de messages clairs et de réponses pertinentes à plusieurs questions et problèmes déclenchés récemment et qui visaient à saper et porter atteinte à l’image du Maroc à l’étranger, a affirmé Yasmine Hasnaoui, Professeur Universitaire des Sciences Humaines et Experte des Affaires Maghrébines.