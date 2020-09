Le ministère de l’éducation nationale et le CESE signent une convention-cadre pour le partage d’expériences et de données

mercredi, 23 septembre, 2020 à 21:50

Rabat – Le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le conseil économique, social et environnemental (CESE) ont signé, mercredi à Rabat, une convention-cadre de partenariat visant à développer les échanges d’expériences et de données et à tirer mutuellement profit des études dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux et d’intérêt commun.

En vertu de cette convention, signée par le ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha, le président du CESE, Ahmed Reda Chami et le président de la Conférence des présidents d’universités (CPU), Azzeddine El Midaoui, la coopération entre les parties portera sur la mobilisation du potentiel scientifique et professionnel des universités marocaines et du CESE, dans la réalisation de programmes et projets d’études et de recherche conjoints sur des questions relevant de la compétence du Conseil.