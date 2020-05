Le ministère de l’éducation nationale dément catégoriquement les rumeurs d’une “année blanche”

mardi, 5 mai, 2020 à 13:43

La riposte du Maroc face à la pandémie du Covid-19 est teintée de lucidité et les réponses apportées apparaissent en adéquation avec les enjeux que pose cette crise sanitaire, souligne une publication récente du think-tank marocain Policy Center for the New South (PCNS), intitulée “La stratégie du Maroc face au Covid-19”.