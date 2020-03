Ministère de l’équipement: Interruption de la circulation sur la RN 16 entre Oued Laou et El Jebha

mercredi, 25 mars, 2020 à 14:17

Rabat – La circulation est interrompue sur la route nationale n°16 reliant Tétouan à Al Hoceima, au niveau de la section comprise entre Oued Laou et El Jebha, a annoncé, mercredi, le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

Cette interruption intervient suite aux éboulements rocheux importants et aux glissements de terrains générés par les précipitations abondantes, précise le ministère dans un communiqué.

La déviation reste possible via la route nationale n°2 reliant Tétouan à Al Hoceima, en passant par Chefchaouene, Bab Berred et Targuist, fait-on savoir.