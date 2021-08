Le ministère de l’Intérieur dément les allégations faisant état d’une prétendue opération de migration clandestine menée par quatre éléments des Forces auxiliaires (Communiqué)

lundi, 2 août, 2021 à 17:36

Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 22è anniversaire de la Fête du Trône, est une invitation sincère et renouvelée aux dirigeants de l’Algérie à se projeter dans un avenir serein, outrepassant les obstacles qui entravent l’intégration et la coopération auxquelles aspirent les peuples de la région, a souligné l’Organisation non-gouvernementale suisse « Promotion du Développement Economique et Social » (PDES).