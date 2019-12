Collectivités territoriales: Le ministère de l’Intérieur et 4 syndicats signent un protocole d’accord

mercredi, 25 décembre, 2019 à 19:58

Rabat-Le ministère de l’Intérieur et quatre des centrales syndicales les plus représentatives ont signé, mercredi à Rabat, un protocole d’accord qui couronne une série de sessions et de cycles de dialogue organisés tout au long de l’année 2019.

Le protocole d’accord a été signé par le wali directeur général des collectivités locales, Khalid Safir, pour le ministère de l’Intérieur d’un côté, et MM. Mohamed El Mers, de la Confédération démocratique du travail (CDT), Moulay Abdelouahed El Alaoui, de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), Hakim El Abayed, de la Fédération démocratique du travail (FDT) et Mohamed Ennahili, de l’Organisation démocratique du travail (ODT), de l’autre.

S’exprimant lors de la cérémonie de signature, M. Safir s’est réjoui “des efforts inlassables fournis par tous les services de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) et les partenaires sociaux”, notant que cette rencontre est un couronnement des efforts de toutes les parties pour faire réussir cette série de sessions et de cycles de dialogue lors desquels ont été tenues plus de quinze réunions de commissions techniques du 23 janvier 2019 au 24 décembre 2019.

Ces réunions “ont connu une discussion ouverte et constructive, notamment au niveau des commissions techniques et thématiques, conduisant à l’élaboration de cet accord important qui contribuera sans aucun doute à jeter les bases de la paix sociale au sein des collectivités territoriales et à améliorer les conditions sociales de ses ressources humaines dans le cadre d’un climat social sain”, a-t-il ajouté.

Il s’agit d’une “réalisation importante” qui prévoit de nombreuses procédures et mesures touchant surtout l’institutionnalisation du dialogue social, la consécration du principe de la liberté syndicale dans les collectivités territoriales, la promotion des conditions sociales des ressources humaines des collectivités territoriales et les instances y afférentes, en renforçant les services sociaux et en améliorant leur qualité.

Ces procédures visent également l’enrichissement du cadre juridique des ressources humaines des collectivités territoriales, a poursuivi M. Safir, faisant état de l’élaboration d’un projet de loi portant statuts des ressources humaines des collectivités territoriales et des instances y afférentes.

Qualifiant la signature de l’accord de “célébration de la fin de ce cycle du dialogue social sectoriel relatif aux fonctionnaires des collectivités territoriales”, le wali a souligné que cette signature “ne signifie pas la fin de ce dialogue social, mais marque un autre nouveau départ”.

“Aujourd’hui, nous avons instauré une nouvelle méthode de gestion des questions relatives aux ressources humaines des collectivités territoriales basée essentiellement sur le dialogue effectif et constructif comme moyen de négociations dans le but de réussir le développement du capital humain de nos collectivités”, a souligné le responsable.

M. Safir a tenu à réitérer “l’engagement du ministère de l’Intérieur, à travers la DGCL, à un dialogue continu, fondé sur un partenariat adoptant les “règles de la concertation permanente pour réaliser des perspectives prometteuses et productives”.

La cérémonie de signature s’est tenue en présence notamment de représentants des associations de présidents des régions, des conseils provinciaux, des provinces et des collectivités, ainsi que des secrétaires généraux et nationaux des centrales syndicales les plus représentatives des collectivités territoriales.