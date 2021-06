Le ministère public, une institution citoyenne engagée à protéger la société contre tout acte susceptible de perturber la sécurité et l’ordre (responsable)

vendredi, 25 juin, 2021 à 14:54

Rabat – Le ministère public s’emploie, en tant qu’institution citoyenne, à protéger les individus et la société contre tout acte susceptible de perturber la sécurité et l’ordre, a affirmé le secrétaire général de la présidence du ministère public, Hicham Balaoui.

Parmi les missions du ministère public, dont l’indépendance a été consacrée par la constitution de 2011, figure la clarification du rôle de cette institution judiciaire chargée de représenter le citoyen dans la défense de ses intérêts et de le protéger contre tout acte susceptible de troubler sa sécurité et son ordre, a expliqué M. Balaoui, qui était l’invité vendredi de l’émission matinale de la Radio d’information marocaine “RIM RADIO”, ajoutant que depuis que les responsables de cette institution ont pris leurs fonctions, il a fallu œuvrer pour rapprocher ces concepts du citoyen.

Le parquet a pour devoir d’écouter les préoccupations du citoyen et de défendre ses droits et intérêts, a-t-il poursuivi, ajoutant que cette institution s’efforce de changer le stéréotype autour des tâches et rôles de cette institution.

Le ministère public s’est également engagé dans une stratégie de communication avec l’opinion publique afin de rapprocher et de clarifier ses compétences définies par la loi, a indiqué le secrétaire général.

Il a fait remarquer que le parquet joue également des rôles sociaux, notamment ceux liés aux questions familiales, puisqu’il assure l’inscription des enfants délaissés ou abandonnés dans le registre d’état-Civil afin de leur garantir une protection sociale, notant dans ce cadre que le ministère public est aussi soucieux de défendre les dossiers des enfants en situation difficile, en prenant des mesures de protection à leur faveur, en plus d’œuvrer à la protection des femmes et des personnes en situation de vulnérabilité.

Pour rapprocher ses services, ajoute M. Balaoui, cette institution œuvre pour faciliter les mesures et procédures liées aux plaintes des citoyens, notamment en simplifiant le dépôt par le citoyen de sa plainte par téléphone, notant que la présidence du ministère public joue aujourd’hui de nouveaux rôles dans les domaines économique et commercial.

Abordant la question de la garde à vue, il a souligné que cette question reste parmi les priorités de la politique pénale adoptée par le ministère public, rappelant qu’une circulaire est publiée tous les 3 mois appelant à la réduction du taux de la détention provisoire.