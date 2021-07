Ministère de la Santé: Actualisation des dispositions sanitaires pour les voyages internationaux

lundi, 12 juillet, 2021 à 19:07

Rabat – Le ministère de la Santé a actualisé, lundi, les dispositions sanitaires pour les voyages internationaux, précisant notamment les mesures à observer pour les pays de la liste A et ceux de la liste B, ainsi que les mesures communes et la liste des vaccins acceptés au Maroc.

Dans un document parvenu à la MAP, le ministère précise que pour les pays de la liste A, sont exigés un certificat attestant que la personne est complètement vaccinée par un des vaccins acceptés au Maroc ou un test PCR négatif datant de moins de 72 heures (délai entre prélèvement et embarquement) pour les personnes non ou incomplètement vaccinées.

Concernant les pays de la liste B, les personnes complètement vaccinées sont appelées à produire un certificat attestant que le concerné est complètement vaccinée par un des vaccins acceptés au Maroc et un test PCR négatif datant de moins de 48 heures (délai entre prélèvement et embarquement), , souligne le document.

Pour les personnes non ou incomplètement vaccinées provenant des pays de la liste B, il est nécessaire de présenter un test PCR négatif datant de moins de 48 heures (délai entre prélèvement et embarquement) et d’observer une quarantaine contrôlée de 10 jours, à la charge de l’intéressé dans une des structures préalablement désignées par les autorités locales, avec un test PCR de contrôle au 9-ème jour, précise la même source.

Pour les citoyens marocains ou les personnes originaires du Maroc, en provenance des pays de la liste B, poursuit-on, un auto-isolement à domicile pendant 5 jours, avec un test de dépistage (antigénique rapide ou PCR) au 5-ème jour seront exigés.

Les mesures communes concernent, selon le même document, une fiche sanitaire du passager, à télécharger en ligne avant embarquement (distribuée aussi à bord de l’aéronef ou du navire), dûment renseignée, notamment l’adresse du passager et deux numéros de téléphone permettant de le localiser, en cas de besoin, pendant les 10 jours qui suivent son arrivée sur le territoire national.

Elles portent, également, sur le respect des mesures instaurées au Maroc, à savoir le port du masque à l’extérieur, la distanciation physique et l’hygiène des mains, précise la même source.

Le ministère note, cependant, que les enfants âgés de moins de 11 ans sont dispensés de la PCR de dépistage quelle que soit la provenance, ajoutant qu’une personne est considérée complètement vaccinée après deux semaines de la dernière dose requise.

Pour ce qui est des vaccins acceptés au Maroc, le ministère énumère Astrazeneca-SK Bio, Sinopharm, Sputnik, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Covishield (Serum Institute of India), Moderna et Sinovac.