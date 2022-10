Le ministère de la Santé dément l’information faisant état d’une pénurie du stock d’insuline dans les centres de santé

lundi, 24 octobre, 2022 à 18:40

Rabat – Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a démenti, lundi, les informations faisant état d’une pénurie du stock d’insuline dans les centres de santé, indique un communiqué du ministère.

Suite à la publication d’un article de presse faisant état de l’épuisement des stocks d’insuline dans les dispensaires et centres de santé, et pour rassurer l’opinion publique, notamment les diabétiques et leurs familles, le ministère affirme attacher une grande importance à l’approvisionnement en insuline au sein des établissements de santé de toutes les régions du Royaume, en procédant notamment à l’acquisition de 6 millions d’unités d’insuline pour une enveloppe budgétaire de 122001385.25 pour l’année 2022 au niveau national et en procédant au ravitaillement des unités de santé et des établissements hospitaliers en cette substance vitale de façon régulière, souligne le communiqué.

Ces unités achetées sont divisées en trois types d’insuline:

-Type 1, “insuline à action intermédiaire”: est utilisée par 66% des patients diabétiques enregistrés dans les centres de santé au niveau national;

-Type 2, “insuline à action rapide”: arrive en deuxième position en termes d’utilisation par les patients diabétiques, avec un taux de 24%;

-Type 3, “insuline à action prolongée”: est fournie par le ministère dans les centres de santé à la demande et n’est utilisée que par 10% des diabétiques;

D’autre part, le ministère affirme qu’il n’est pas possible d’avoir des pénuries d’insuline dans n’importe quel centre de santé du moment que les délégations régionales dans toutes les régions du Royaume coopèrent entre elles pour couvrir tout manque ou éventuelle pénurie en transférant les quantités nécessaires à cet effet, conclut le communiqué.