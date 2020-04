Le ministère de la santé dément la mise en place d’équipes de réponse rapide et de numéros gratuits de communication

mardi, 7 avril, 2020 à 17:12

Rabat – Le ministère de la Santé a démenti, lundi, les chiffres avancés sur les réseaux sociaux et alléguant la mise en place par le ministère de quelque 333 équipes de réponse rapide et de numéros gratuits de communication, notant que ces informations sont “infondées” et “ne relèvent pas” du ministère.

Dans une mise au point, le ministère tient à rappeler les numéros officiels de communication mis en place soit pour s’informer sur le Covid-19 ou en cas de doute sur l’apparition de symptômes de cette maladie, en l’occurrence les services “Allô Veille Épidémiologique” (0801004747), “Allô 141″ pour l’Assistance médicale d’urgence (SAMU)” et “Allô 300”.

Ces trois services sont dotés de distributeurs automatiques d’appels pour limiter le temps d’attente, explique le ministère, faisant savoir que des équipes de santé veillent au traitement des demandes des citoyens 24h/24 et 7j/7, tout en orientant les cas potentiels vers les centres dédiés selon les régions.

A cet égard, le ministère appelle à nouveau les citoyennes et les citoyens à ne pas donner de crédit aux rumeurs et à ne pas les propager vu leur impact négatif.