Le ministère de la Santé lance la 13ème Campagne nationale de promotion de l’allaitement maternel

lundi, 5 juin, 2023 à 12:35

Rabat – Le ministère de la Santé et de la Protection sociale organise, du 05 juin au 05 juillet, la 13ème édition de la Campagne nationale de promotion de l’allaitement maternel, placée sous le signe “un allaitement exclusif adéquat pendant les six premiers mois de la vie”.

Initiée en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, cette campagne vise à promouvoir la pratique de l’allaitement maternel précoce et exclusif où le nourrisson est uniquement nourri au sein sans aucun autre aliment ou liquide (ni eau, ni lait artificiel, ni thé, ni infusions à base de plantes, ni jus, ou autres), indique le ministère dans une communiqué.

Elle se déploiera à travers plusieurs actions de sensibilisation destinées aux professionnels de la santé, l’organisation de journées d’information et de sensibilisation au niveau territorial impliquant aussi bien les départements concernés et secteurs partenaires que la société civile pour les sensibiliser sur l’importance de l’allaitement maternel exclusif durant les six premiers mois de la vie de l’enfant.

Plusieurs supports de communication audiovisuels, imprimés et digitaux ont été ainsi élaborés afin de mettre en exergue les bienfaits de l’allaitement maternel exclusif les six premiers mois sur la santé, basé sur plusieurs études scientifiques ayant montré l’impact sur la vie du nourrisson en augmentant ses chances d’avoir une bonne croissance lors de l’enfance et l’adolescence.

Le lait maternel fournit en effet, à lui seul, les quantités d’eau dont le bébé a besoin étant donné qu’il est composé de 88% d’eau. Pourtant, donner de l’eau aux nourrissons pendant les six premiers mois de leur vie est une pratique courante qui a des conséquences néfastes sur leur santé nutritionnelle ainsi que sur la lactation.

Selon le communiqué, les bienfaits de l’allaitement maternel exclusif ne concernent pas que l’enfant mais aussi la mère, car il permet de réduire le risque de nombreuses maladies chez les femmes telles que le cancer du sein et des ovaires, le diabète et les maladies cardiaques.

A rappeler que l’Organisation Mondiale de la Santé ambitionne un objectif nutritionnel mondial de 50% d’allaitement maternel exclusif à atteindre à l’horizon 2025 fixé lors de l’Assemblée mondiale de la Santé et recommande la mise au sein précoce dans l’heure qui suit la naissance, l’allaitement exclusif pendant les six premiers mois et la poursuite de l’allaitement avec une alimentation complémentaire jusqu’à au moins deux ans.