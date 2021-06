Le ministère de la Santé renforce l’offre de formation professionnelle (responsable)

vendredi, 25 juin, 2021 à 17:03

Skhirat – Le ministère de la Santé a renforcé, en quantité et en qualité, l’offre de formation proposée par les différents instituts supérieurs des professions infirmières et techniques (ISPITS), a annoncé, vendredi à Skhirat, le chef de la division formation à ce ministère, Ibrahim Ouakhzane.

Intervenant lors du lancement des travaux de la Commission nationale de coordination de la formation, M. Ouakhzane a indiqué que le ministère prévoit l’augmentation de l’effectif des lauréats des ISPITS et l’extension de l’offre de formation à l’échelle régionale et locale, notant que cette mesure répond aux besoins et à la capacité du marché du travail.

Dans cette perspective, 4.000 places, réparties sur 10 instituts siège et 13 annexes, ont été ouvertes cette année, soit une hausse de 27% par rapport à l’année précédente, a fait savoir le responsable, relevant que les étudiants disposent désormais de 51 filières et 116 options.

Ces changements structurels s’inscrivent dans le cadre du chantier royal de la généralisation de la couverture médicale/universelle qui nécessite de relever un ensemble de défis qui concernent en particulier le déficit en ressources humaines et leur répartition géographique, a-t-il relevé.

La refonte du système de santé nationale répond également aux recommandations de la stratégie de coopération OMS-Maroc 2017-2021 et traduit l’engagement du pays à la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, a-t-il poursuivi.

L’expérience du département de la Santé dans le cadre de la régionalisation avancée sera en outre débattue afin d’évaluer et d’explorer les possibilités et les pistes d’amélioration.

Des recommandations sont prévues à la fin des travaux de la commission, tenus en marge de la rencontre nationale sur la gestion des ressources humaines du secteur de la santé, dans le but d’élaborer un plan stratégique de développement des ressources humaines au titre de la période 2021-20222, qui répondra aux nouveaux défis conformément aux Hautes orientations Royales.